北捷又出事！大直站男乘客失控咆哮、攻擊勸阻人員 警飛車馳援

今（27）日下午3時42分許，台北捷運大直站發生旅客情緒失控，在捷運站大聲咆哮事件，站務人員發現後上前勸阻，該名旅客還一度對站務人員作勢攻擊，站務人員當場報警處理，最後警方將該名旅客帶回派出所。

北捷大直站一名男乘客情緒失控，站務人員勸阻險被攻擊。（圖／民眾提供）

根據目擊民眾表示，當時他正要前往大直捷運站一號出口時，突然看見沿路有警車狂奔還一路按喇叭，抵達捷運站後，立即煞停在捷運站入口，同一時間也有救護車到達現場，目擊民眾說當時他聽到警車飛奔而且沿路狂按喇叭，就知道「出事了！」果然當他走到捷運站，就看到一名男子被優勢警力包圍，還持續有揮舞動作，所幸當時已經沒有立即危險，最後這名失控的男子，也被警方帶回警局。

台北捷運也表示，27日下午3時42分，大直站有旅客情緒失控，站務人員勸導未果，立即通報捷警並調閱監視器掌握狀況，系統營運正常，然而處理過程中，旅客對站務人員出現攻擊行為，為確保安全，站務人員使用防身噴劑制止，並通報警察及救護車協助，該名旅客已交由警方帶回派出所。

台北捷運也強調，同仁基於職責所在婉言勸導，請旅客配合，切勿情緒激動做出不理性行為。本公司重申「暴力零容忍」，同仁遇言語或暴力威脅，一律依法送辦，絕不輕縱。

