社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導

台北捷運車廂內，6號晚間出現驚險畫面，一名男子喝醉酒對著空氣大聲自言自語，引起其他乘客恐慌，趕快通報捷運站長，但沒想到，男子看到保全站長前來關心，反嗆對方妨礙到自己，幸好最後在安撫下，男子乖乖下車，結束這一場鬧劇，但過程中的言語衝突，已經嚇壞不少人。

捷運車廂內，一名男子不顧旁邊滿滿乘客，對著保全跟站長大聲咆哮。反嗆保全妨礙到自己，男子越來越激動，音量也跟著放大，就怕下一秒，會上演肢體衝突，旁人開始焦慮，紛紛遠離現場。

事發就在6號下午3點多，台北捷運中和新蘆線車廂內，原來當時這名男子喝了酒，大聲對著空氣喃喃自語，引起身邊乘客恐慌，趕緊通報處理，但男子不認為自己有問題，反而跟前來處理的保全跟站長起衝突，最後也被請下車冷靜冷靜，結束一場鬧劇。









張文事件後，民眾搭車更有警覺，任何風吹草動都繃緊神經。





原文出處：北捷又出事! 醉男車廂內咆哮.嗆保全 嚇壞乘客

