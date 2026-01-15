北捷又有人亮刀！婦持利剪問「要理髮嗎」 女乘客嚇壞報警

婦人在捷運車廂亮出剪刀，還問乘客要不要理髮？被警方強制送醫。翻攝畫面



台北捷運今天（1/15）傳出有婦人在車廂內拿出剪刀，還詢問一旁女乘客「要不要幫妳剪頭髮」，嚇得女乘客趕緊報警，警方跟站務人員從忠孝新生站上車了解，婦人語無倫次，被救護車強制送醫。

事發在下午2時許，台北捷運板南線一名婦人在西門站上車欲前往南港，突然間亮出一把剪刀，雖然加裝保護套，但一旁民眾見狀仍飽受驚嚇，婦人轉頭詢問鄰座2名女乘客要不要剪頭髮，2名女乘客驚慌失措，立即通知站內保全。

捷運警察隊到場處理，並將持剪刀的婦人帶下車，婦人被帶到派出所後精神狀況疑似不太穩定，經救護人員評估後由救護車強制送醫，整起事件並未造成人員傷亡。

