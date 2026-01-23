北捷又有人鬧事！酒醉男「手伸閘門外」害列車急煞 遭罰1萬元

一名男子酒醉情緒失控，將手臂伸出月台閘門外，迫使列車緊急剎車。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 台北捷運昨（22）日晚間驚傳酒後鬧事事件。一名男子在列車進站時，竟將手臂伸出月台閘門外，造成該列車緊急煞車，嚴重影響行車與乘客安全，警方獲報後迅速到場處理，並依法開罰新台幣 1 萬元。

據了解，事發在昨日晚間 9 時許，一名 58 歲陳姓男子因酒醉情緒失控，至台北捷運淡水信義線芝山站月台候車時，在列車準備進站之際，竟直接將手臂伸出閘門外，經列車長發現並多次鳴笛警告無果，陳男仍不願配合，列車長緊急將列車煞車停駛，影響行車與乘客安全。

北市警局士林分局蘭雅派出所，在晚間接獲通報後，立即派遣維安警力迅速到場處理。陳男因飲酒情緒激動且不滿警方勸阻、裁罰，持續大聲咆哮喊「我沒有大小聲」、「我沒有歇斯底里，只是要回家」等語。警方即時戒護、強勢約束，且為防止事態擴大，警方持續安撫陳男並協助其安全離站。警方依法認定陳男行為已違反《大眾捷運法》規定，當場裁處新台幣1萬元罰鍰。

士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全之行為，均採取即時、強制且依法究辦之作為，絕不寬貸。呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運時從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。

