北捷又有隨機攻擊？醉男突失控攻擊大直站務員

即時中心／徐子為報導



19日爆發台北捷運隨機攻擊案後，全台風聲鶴唳，草木皆兵之際，北捷又爆發乘客脫序事件，今（27）日下午3時42分，大直捷運站內一名男乘客突然情緒失控，站務人員立即上前勸阻，但該名乘客不但不聽制止，竟還出手攻擊站務員。北市警大直派出所獲報後立刻到場處理。





北市警中山分局表示，經了解，為陳姓民眾因工作問題先與老闆在電話中發生爭吵，陳男與兒子2人步行至大直捷運站準備搭車返家時，陳男因酒後情緒不穩突在捷運站內大吼大叫，大直站廖姓站長見狀上前攔阻進站，然現場陳男情緒仍激動，便遭站長噴辣椒水及站體內保全持鋼叉、盾牌控制，現場除站長於控制陳男過程中右手無名指稍微擦傷外，無人員受傷。



後續警方將陳男帶返所依《社維法》法辦。另外，大直捷運站長、保全員即時使用辣椒水及鋼叉初步制服滋事男子，警方獲報也火速趕赴現場接續處置，顯見捷運維安演練效果良好，有效保護民眾安全。



中山分局再次呼籲，民眾遇是類案件應保持冷靜，通報捷運站人員請求協助，並立即報警處理。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

