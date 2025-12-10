北捷又見色狼！男自製針孔攝影機 「挖洞藏鏡頭」偷拍正妹裙底

偷拍示意圖。本報繪製



台北捷運又傳偷拍事件！一名男子8日晚間利用自製的隱藏攝影機，在車廂內偷拍女子裙底，當場被抓包。警方查扣手提包內的針孔攝影機與記憶卡後，發現多段疑似偷拍的私密影像，男子遭依《妨害性隱私罪》與《不實性影像罪》移送法辦。

事發於8日晚間6時許，地點位於人潮眾多的西門捷運站板南線往頂埔方向車廂內，被害女子上車不久，便察覺一名陌生黑衣男子刻意靠近，但因車廂擁擠，起初以為只是人潮推擠。

不料一旁目擊者突然發現男子手提包底部疑似有反光鏡頭，立刻出聲制止並將兩人拉開，同時按下緊急服務鈴通報站務人員。

捷運保全、站務與捷警獲報後趕抵現場，在閘門口將男子攔下檢查。男子原先矢口否認，但在警方要求下打開手提包，底部果然被挖出一個圓洞，內藏一顆銀色鏡頭的迷你針孔攝影機。

警方進一步檢查記憶卡內容，發現大量女性裙底不雅影片，研判男子並非初犯，疑似長期於捷運站內尋找目標、尾隨偷拍。

捷運警察隊第四分隊表示，警方已依現行犯將男子逮捕，相關器材與影像均已扣押，後續將依《妨害性隱私罪》及《不實性影像罪》偵辦。警方提醒，若民眾發現可疑偷拍行為，應立即向捷運站務或捷警通報，以利第一時間制止犯罪。

