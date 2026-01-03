北捷可刷乘車碼了！「這2功能」旅客常搞錯 Apple Pay啟用時間曝
即時中心／黃于庭報導
通勤族更方便了！台北捷運閘門推出多元支付服務，今（3）日正式開放QR乘車碼搭乘；另信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，預計將7月全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP（黑屏過閘）。對此，北捷也特別提醒，旅客依需求選擇下載電子支付APP，除更新至最新版，完成銀行帳戶連結並儲值，同時確認帳戶中有足夠金額。
北捷站務處副處長黃皇憲透露，經過一早的觀察，還是有民眾不知道乘車碼與付款碼不同之處，若民眾要使用QR乘車碼，需要先下載電子支付APP，並且更新為最新版本、記得儲值，因為其功能與儲值卡類似，要是為負值無法進站。
黃皇憲也特別提醒，「付款碼」不等於「乘車碼」，前者指的是在一般通路使用的QR碼；後者則是在捷運、公車等交通運具上使用，如果要搭車，民眾必須開啟乘車碼，並建議感應前提高手機螢幕亮度、注意角度。
北捷今日起開放17家業者QR乘車碼乘車，包含TWQR平台的9家金融機構（台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、中華郵政公司），及8家電子支付業者（悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay），旅客可依個人習慣選擇使用。
北捷今（3）日起可使用QR乘車碼。（圖／台北捷運公司提供）
使用QR乘車碼搭乘北捷，同享常客優惠，回饋金採跨月單一支付帳戶核算，並於次月5日撥入該帳戶。如使用不同支付工具或不同帳戶，乘車次數無法合併計算。至於LINE Pay Money，該公司表示因系統開發測試尚未完成，正式開放日期將另行公告。
另為歡慶QR乘車碼上線，北捷與17家支付業者自1月3日至6月30日推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動。活動期間，使用乘車碼搭乘，每月可參加抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。此外，北捷會員至車站票卡查詢機，透過「台北捷運Go」App綁定QR乘車碼，有機會獲得「捷運點月月領」回饋，還可參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。
北捷今（3）日起可使用QR乘車碼。（圖／台北捷運公司提供）
至於信用卡感應乘車，今日起由得標廠商台新銀行所發行之VISA、Mastercard、JCB信用卡及簽帳金融卡進行6個月的上線使用測試。持台新銀行信用卡，或Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay行動支付綁定台新卡的旅客，於手機解鎖後，可直接於閘門「信用卡」區感應通行。預計7月擴大開放所有國、內外信用卡及Apple Pay ECP（免解鎖、快速感應過閘）功能。
有關信用卡感應區位置，北捷參考衛福部公布的國人平均身高統計（男性約170公分、女性約160公分），並依支付工具特性進行配置：QR乘車碼感應區設置於上方，以利旅客對準；信用卡感應區則以60度夾角配置於下方，以避免蘋果手機於使用QR乘車碼時被手機信用卡跳出來干擾的情形。
若分析搭乘捷運的旅客族群，女性約占54.8%、身高170公分以下男性18.3%，與發育成長中學生8.7%等，以上各族群加總近82%，顯示北捷多元支付閘門設計已涵蓋多數客群需求。
