北捷台北車站出現噁狼！ 台男吻外籍女左肩「還痛毆站長」

行徑相當丟臉！北捷的台北車站，昨天（29日）晚間發生台灣男子性騷一名外籍女子的噁心事件，他狼吻對方的左肩，站長獲報趕來處理時，竟然遭毆打，所幸警方也跑來壓制逮人。

色男被警方壓制逮捕。 （圖／翻攝畫面）

據捷運警察指出，事發時間約是昨晚10點28分左右，獲報後員警趕到現場時，該名男子已被站長、保全跟民眾團團圍住，但該名男子竟然失控，用右手毆打站長的左前額頭，旋即被保全壓制，員警當下立刻接手處理。

經現場詢問被吻肩性騷的外籍女子，她表示「暫不追究」後先行離去，目前站長已至轄區派出所提告傷害，捷運警察隊也呼籲，旅客搭乘捷運時，若遇可疑人士或異常行為，可立即按壓車廂內緊急通話鈕，或就近向站務人員求助，也可直接撥打110報案，警方將迅速到場處理，以確保乘車安全。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

