北捷台北車站遭丟煙霧彈「1人命危」 蔣萬安取消行程趕往現場

台北車站M8出口與M7出口處的地下一樓月台層，今（19）日下午5時24分傳出有人丟擲多枚煙霧彈，造成月台層白色濃煙密布，並有一位民眾命危送醫搶救中，目前行政院長卓榮泰已經到現場視察，北市長蔣萬安預計在7點也會到現場關心。

事件發生後，蔣萬安在臉書貼文表示，「市民朋友晚安，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。」

廣告 廣告

蔣萬安指出，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。他也會持續和市民朋友報告最新情形。

據了解，原本今晚台北市議長戴錫欽設宴請黨團與市府成員餐敘，主要是討論預算與財劃法等議題，但在北捷爆發煙霧彈事件後，蔣萬安已經取消出席黨團行程，要趕往台北車站現場。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線 護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

