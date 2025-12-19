北捷台北車站遭拋「煙霧彈」周邊交通大亂！M7、M8出口管制

警消出動超過十輛的救護車和消防車，讓交通更加壅塞。（圖／東森新聞）





今（19日）晚，台北車站M7出口被不明人士丟煙霧彈的情況，當時正值下班尖峰時段，又是週五返鄉人車多，原本要搭捷運的民眾通通被管制，所有人都被擠到忠孝西路上搶搭公車，北捷藍線更一度過站不停，煙霧消散後已恢復正常停靠。

星期五下班時間，台北車站M8出口外擠滿人潮，大家全都不能進站，但不知道究竟發生什麼事。

協助疏散員警：「請到M6，請到鄰近的入口，不要從這邊。」

週五下班時間，加上返鄉人潮，忠孝西路整條塞爆，警方要管制民眾，也要忙著指揮交通，加上警消出動超過十輛的救護車和消防車，讓交通更加壅塞。

為了安全起見，北捷依照SOP，板南線行經台北車站一度是暫時過站不停。不過由於事發當下剛好是下班、下課的時間，又是星期五，很多的民眾都趕著回家，所以在台北車站公車站牌這邊，一度出現大排長龍、擠爆的情形。

煙霧消散後已恢復正常停靠，不過也連帶影響周圍車站，包含忠孝復興，人流也一度被管制疏散。

北捷廣播：「轉搭板南線旅客，請依現場人員引導轉乘。」

捷運台北車站傳出煙霧彈丟傷人，周邊交通，週五晚上全跟著大亂。

