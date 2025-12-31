北捷咆哮男北車亂竄大鬧！正義黑衣男「霸氣抱摔」KO 本人謙虛發聲：剛好迷路

一名男子在台北車站亂按火災警報，遭路過的黑衣男抱摔協助警方壓制。圖／xry_912 授權使用

捷運台北車站30日下午，一名28歲陳姓男子手持紙張並咆哮大喊「要去中山站」，由於日前才剛發生「張文隨機殺人事件」，引起現場不小騷動。站務人員在制止未果之下噴灑辣椒水，陳男在狂奔逃竄之際，一名剛好路過的黑衣男子出手將其抱摔在地，讓警方順利將陳男逮捕。該名黑衣男子事後在社群現身留言，表示自己只是剛好路過，加上看見陳男手中沒有東西，才決定出手。

男子在台北車站亂按火災警報遭壓制。圖／讀者提供

30日下午陳姓男子搭乘北捷板南線抵達台北車站後，在站內按壓火災鈴，即使捷運站長制止仍不聽勸，隨即跑到台鐵出站閘門處再度按壓火災鈴，並拿出一張寫有「鳳鳴－桃園區間車疑似出軌、日前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」的紙張，並在三鐵共構區域咆哮大喊，鐵路警察與站內保全人員立刻上前勸阻，雙方一度爆發口角。由於日前才剛發生「張文隨機殺人事件」，引起現場不小騷動。

站長為防止情況持續擴大，依規定使用辣椒水制止陳男，但陳男情緒激動，走上手扶梯大聲叫喊「我是危險人物」、「要去中山站」等話語，警方及保全則是在後方尾隨，陳男在踏出手扶梯之際，一名黑衣男子將其抱摔在地，警方及保全人員隨即上前壓制，並依刑法第151條「恐嚇公眾」現行犯，將其帶回警局偵辦。

事發過程被網友拍下上傳到Threads後引起熱議，紛紛大讚黑衣男子「太帥氣了」、「正義是會傳染的」、「一把抱住就直接壓制了」。黑衣男也現身留言還原當時情況，表示當時自己不知道為何迷路，單純發現有一條手扶梯剛好可以跑，當下真的只是瞥到對方手上都空的，提醒「該逃還是要逃」，其實警方一定抓得到人，自己只是多餘的。

其實陳男並非第一次在捷運出現脫序行為，今年4月搭乘捷運環狀線，從新北產業園區上車，途中經過新埔民生站時，伸腳阻擋車門關閉，遭到站務人員警告，但列車行駛到板橋站時，他又再一次伸腳阻擋，甚至拉開月台門的緊急釋放把手，隨即走下車離開。警方事後循線在車站美食街餐廳發現陳男，隨即將其逮捕。事後新北捷運公司依大眾捷運法第50條之一，對陳男開罰1萬元。



