北捷員工專屬！台北車站地底藏6艙膠囊休息室

台北捷運日前在社群平台分享一個隱藏在台北車站下的員工福利設施，不僅有獨立空間可安心睡覺，還提供淋浴室讓員工簡單盥洗，讓第一線工作人員能暫時卸下壓力。貼文曝光引發討論，更有人表示，「敲碗未來開放體驗住宿」。

台北捷運行控中心的休息室空間曝光引發討論。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

台北捷運為體諒第一線工作人員的辛勞，在台北車站行控中心地底深處打造專屬值夜室，設有6個獨立休息艙供員工使用。這個只有內部員工才知道的秘密基地，配備可調整燈光的獨立空間、室內拖鞋及淋浴室等設施，讓員工能夠充分休息後精神飽滿地繼續工作。

台北捷運指出，值夜室具備三大設計特色，首先是「極致隱私」，獨立膠囊空間讓員工能快速進入深度睡眠而不受他人打擾。其次為「機能美學」，採用綠意盎然的配色設計，有助於舒緩員工緊繃的神經。第三項特色則是「能量回血」，確保員工離開工作崗位後能獲得充分休憩，上工時才能持續守護旅客安全。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，紛紛留言，「很棒的福利，看起來可以睡得很舒服耶」、「這品質比膠囊旅館好很多」、「只有員工才能享受，好羨慕」、「光是隱密性就比台灣一堆醫院給醫護人員的值班室好太多了」、「有進步是好事，持續提升待遇才能吸引好人才」、「舒緩壓力很重要，讓員工能好好放鬆，上班時也能更集中」、「看起來很讚耶，敲碗未來開放體驗住宿」、「之前看日本好像也有類似設計，一起越來越好」。

