北捷問題一籮筐？資深媒體人曝"這時"就有問題！

12/19台北捷運發生連續攻擊事件，嫌犯從北車M8出口逃到中山站，做案時間長達1小時以上，造成4死11傷，而事發當下捷運警察空窗太久，導致嫌犯有足夠犯案時間，台北市議員張志豪更發現，捷運警察、鐵路警察和市警局中正第一分局三大單位，無線電通訊系統不一，無法第一時間溝通，這種重大維安漏洞，在該事件後，也被提出檢討。

資深媒體人王瑞德在《頭家來開講》節目中指出，在28年前五常街槍戰時，我本人就在現場，警方在圍捕涉及白曉燕命案的林春生、高天民、陳進興等人，三種警力，維安特勤隊、警察、特種部隊第一次出動，但當時他們的無線電跟現場的台北市警察完全不能通，「28年前就講過不能通的問題」，昨天捷運警察隊的隊長在記者會提到，捷警是用歐規，一般警局是用美規，王瑞德批，不管你們用什麼規，只要在事情發生時，可以互通指揮就好，「這件事情臺北市政府要負全部的責任」，臺北市是首都，拿最多資源的，全台沒有一個警察單位可以像臺北一樣，接到報案後三分鐘就可以趕到現場，所以臺北市必須負起統一調度指揮的責任。

