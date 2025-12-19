北捷善導寺站外隨機攻擊！男衝馬路爬車、扁騎士…女友拉不住原地崩潰

社會中心／台北報導

今日（19日）傍晚5時許，捷運北車M7出口、中山站發生隨機殺人案，27歲凶嫌張文持刀砍殺路人後墜樓身亡，釀4死5傷慘劇。而稍早前，在捷運善導寺站也傳出隨機攻擊案件，一名男子在捷運站外攻擊路人，幸好警方火速到場將人壓制逮捕，化解鬧事危機。

民眾在捷運善導寺車站外目睹街頭攻擊案，一名中年男子疑似情緒失控，打算攻擊兩名站在路口的女子，幸好女子反應快，轉身逃跑，未遭波及。此時，一名穿白裙的女子衝上前，緊緊拉住男子，試圖制止對方，沒想到男子越來越失控，一度衝到馬路上攔車，還攀爬車輛、攻擊路過騎士。

一連串脫序舉動驚動警方到場，最終男子遭壓制在地逮捕。據了解，男子疑似酒醉鬧事，當街大鬧，女友在旁制止無效，最終男子被依公共危險罪嫌移送偵辦。



