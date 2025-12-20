北捷喋血片瘋傳！《玩命關頭》男星轉發 網一見嚇喊：全站著等死？

記者陳宣如／綜合報導

昨（19）日晚間，台北市捷運台北車站及中山站商圈驚傳嚴重隨機砍人事件，造成多人傷亡。事件過程影片迅速在網路流傳，甚至被好萊塢電影《玩命關頭》男星泰瑞斯·吉布森（Tyrese Gibson）在Instagram轉發，引發國際社群關注。影片中，可見男子施放煙霧彈後持長刀隨意攻擊民眾，現場畫面令人震撼。許多國外網友對此難以置信，直呼「像是真實版電影片段」，更讓他們傻眼的是，現場民眾幾乎沒有阻止行為，幾乎全程袖手旁觀，毫無危機意識，「像是在準備等死」。

好萊塢電影《玩命關頭》系列男星泰瑞斯．吉布森（Tyrese Gibson）在個人IG上轉發北捷恐怖攻擊相關影片，引發海外網友熱烈討論。（圖／翻攝自IG @tyrese）

警方指出，涉案男子為27歲張文，他先在台北車站內施放疑似煙霧彈，並砍傷一名57歲男性，該名男子送醫前傷重不治。張文隨後徒步前往中山商圈，途中曾在旅館藏匿約一小時，再度持刀攻擊民眾，造成多人嚴重傷亡。最終，張文在警方包圍下墜樓，送醫後不治。事發前夕，張文曾在租屋處縱火，疑似企圖引開警方人力。

相關影片曝光後，在國際網路引發熱烈討論。部分網友直言，「如果這是在美國，他早就被射成蜂窩了」、「我猜這事情在台灣一定不常發生，所以每個人才都沒有危機意識」、「全都人都只是站在原地，看著他衝過來準備等死？」、「拜託告訴我這是AI」，也有人將事件與其他國家的隨機暴力事件作比較，對現場民眾反應及事件本身的嚴重性表達震驚。此次事件因泰瑞斯·吉布森轉發而再度成為國際焦點，也讓全球網路社群持續關注。

