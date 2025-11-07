北捷嗆聲影片遭陸委會盯上？中配「灣灣小月」不忍回應了：借題發揮

娛樂中心／台北報導

灣灣小月在直播中回應，表示自己早已經免疫，都只是借題發揮。（圖／翻攝自抖音）

一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此陸委會發言人梁文傑表示相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。而灣灣小月也在直播中回應了。

中國籍配偶網紅「灣灣小月」北捷拍片挑釁引起討論。（圖／翻攝自灣灣小月抖音）

事件起因於灣灣小月10月15日上傳一段在台北捷運和民眾爆發衝突的影片，導火線疑似是因錄影拍攝到對方。影片中，一名女乘客懷疑自己被拍到質問灣灣小月「哪裡來的啊？」灣灣小月一聽立刻表示：「你還搞歧視啊？我剛剛錄的都是我自己」，遭女乘客嗆聲「回你的國家」，灣灣小月也反擊：「自己國家都不認，真的沒見過這種人」，雙方互槓吵到要去找警察。

廣告 廣告

事後陸委會發言人梁文傑回應相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。對此灣灣小月在6日晚開直播時，有網友留言提醒「妳上新聞了」，她則冷淡回應「借題發揮，我已經免疫」對輿論風波不以為意。

更多三立新聞網報導

范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

陶子昔問「每天相處辣妹怎把持住」？黃明志真實答案曝光 她秒閉嘴

被真槍抵額頭逼退出！《棒棒堂》男星爆遭黑道威脅 驚人內幕曝光

恭喜佳娜生了！祖雄宣布二度當爸得子激喊：「一家四口」的新旅程

