北捷噁男吻外籍女肩…扯辯「她沒說不願意」 遭壓制還揮拳毆站長

性騷零容忍！台北捷運昨天（11／29）晚間發生性騷事件，受害者是一名外籍女子。一名外籍女子疑似在從台北車站開往大安站的列車中，遭到一名陌生男子親吻左肩，多位熱心民眾見狀立即按鈴通報。警方到場時，男子情緒失控甚至高喊「她沒說不願意，我是學法律的」，甚至揮拳毆打站長，當場遭保全壓制在地，北捷站長提告傷害，受害外籍女表示暫不追究，警方依法偵辦。

捷運警察隊表示，案發是昨晚10時28分許，當時接獲通報指稱，一名外籍女子遭陌生男子騷擾親吻左肩膀。

另外也有目擊網友表示，「這男的是性騷擾現行犯，他騷擾一名外國女生，不斷靠近她，還親她的肩膀，外國女生被當場嚇哭。」網友表示，進入捷運車廂後，看到一個熱心的年輕女生在跟當事男對峙，旁邊有一位正在哭泣的外國年輕女孩。熱心女子怒嗆當事男：「人家不願意你沒看到嗎？」該男子還回：「她沒有說不願意啊！」隨後有熱心民眾就按下緊急求助鈴。

捷運警察趕抵現場時，保全與站長已先行介入處理，男子情緒不穩還大喊「我是學法律的」，突然以右手揮擊站長左前額，保全隨即將他壓制在地控制行動，警察到場後立即接手處理，外籍女子表示暫不追究後自行離去，站長則至轄區派出所對該男提出傷害告訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

