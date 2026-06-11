北捷國父紀念館站試辦無門檔 刷卡進站以LED燈光識別
刷卡後，綠色LED燈亮起，代表可以通行，台北捷運研發的「閘門LED通行識別指示燈」，已經上線試辦，挑選在鄰近大巨蛋出口的兩座閘門，移除現有紅色門檔，以「綠燈行、紅燈停」概念，希望加快通過閘門速度。
旅客崔小姐指出，「好處就是如果人流多的時候，他可以比較快速通過，不會卡在就是閘門前面這樣，那壞處可能就是要看一下大家的公德心，就是怕有逃漏票的問題。」
旅客邱先生說，「我還是傾向有閘門這樣，而且如果沒有閘門，有些人如果會就是偷跑或什麼的話，就會比較難控制。」
北捷表示，試辦閘門保留閘門既有螢幕顯示功能及提示音，增加直覺的燈光識別功能、讓旅客依燈號通行。一旦出現感應不成功的紅色燈號，或是有人擅自闖入閘門會發出警音，詢問處也會有警訊。
北捷站務處票務中心主任陳世宏說，「若票卡感應有問題，則會亮起紅色燈光，請旅客至詢問處洽站務人員協助。」
北捷提醒，依照《大眾捷運法》，無票、持用失效車票進站，除補繳票價，還需支付票價50倍違約金；另外未經驗票程序、不按規定處所或方式，最高可處新臺幣4500元罰鍰。運輸學者指出，在日本部分車站，也有尖峰時刻「閘門常開」的設計。
淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄表示，「像日本有些在尖峰時間，它門是永遠一直開著，所以你刷了就過、刷了就過，當你刷不過的時候，它的門就關起來，根據每一個地方去思考，沒有一定的標準。」
學者分析，在歐洲國家，也有「未設計閘門」的運輸系統，通常就會在車廂內查驗車票，一旦違規乘車也會有罰款，各地運輸系統因地制宜，多半都是為了通行效率，也兼顧驗票的成本考量。
北捷指出，本次試辦希望在大型活動舉辦時加速旅客進出站，後續將觀察試辦情形、蒐集旅客意見來精進。
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