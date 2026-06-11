北捷國館站試辦"LED閘門" 紅綠燈指示通行
生活中心／綜合報導
為了讓台北大巨蛋有活動時，民眾搭乘捷運前往能更順暢，台北捷運公司自行研發「閘門LED通行識別指示燈」，在板南線國父紀念館站5號出口的2座閘門，少了門擋，多了紅燈、跟綠燈的燈光，加快通行。
記者林莉：「台北捷運國父紀念館站，5號出口這個地方，要扛起大巨蛋的活動人潮，疏運責任，但現在，為了讓旅客進出站更快速，（進出）閘門口，要看得懂，紅燈停綠燈行。」因為一碰到大巨蛋有活動，整個疏散又是一次壓力測試，深怕一個做不好又被詬病，為了提升通行效率，北捷乾脆自己研發，閘門LED通行識別指示燈，目前開放兩個入口試辦，跟走在路上一樣，紅燈停、綠燈行。
北捷國館站試辦「LED閘門」，方便在擁擠時段快速通行。（圖／民視新聞）北捷旅客：「（原本閘門）開跟關，我大概可以知道有刷到卡，因為可以確認那個門打開跟關起來，如果視力不方便，（燈號）不容易判斷，如果有聲音出來，說已刷卡（會比較好），覺得比較方便，不會被擋到，雖然（閘門）也是開得很快。」在不影響既有閘門功能的前提下，進行光條控制板開發，系統會自動抓取票卡感應成功、與失敗訊號，成功的話，會這樣。如果嗶卡失敗，還硬闖，就會發出這樣的聲響，你馬上就會被旁邊的站務人員攔下，北捷進出閘門新設計，原本的門擋設計，旅客能直觀理解能否通行，但人潮多時，速度相對比較慢；新的無門擋，使用LED通行指示，遇到擁擠時段，能快速通行，但如果有有心人士，可能會因為沒門擋，直接闖入。
原有有門擋的閘門口還在，新的無門擋閘門目前試辦中。（圖／民視新聞）
北捷旅客：「假設有門（擋）的話，因為它還是有開關的時間，人多的時候還是（可能會）卡到，沒有門的話，雖然會有些問題，如果要解決人潮上的問題，這樣會比較好，我覺得那個要人多的話，會比較明顯差異，因為門還是要等它開的時間，我是影響不大，但對於像我媽媽年紀比較大的，就是會需要這樣子，去看到底有沒有刷到，對長輩會比較友善。」北捷站務處票務中心主任陳世宏：「大型活動舉辦時，加速旅客進出站，旅客持票卡透過，設有LED通行指示燈的閘門時，若票卡感應有問題，則會亮起紅色燈光，請旅客至詢問處洽站務人員協助。」其實在台鐵也有無閘門的進出閘門口，北捷的多了紅綠燈來提醒，嗶卡過關大大的綠燈亮起迎接進入，嗶卡卡關，聲音也會提醒，讓旅客通行能更順暢。
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