北捷圓山站男子激動欲衝閘門內 員警管束後就醫

（中央社記者黃麗芸台北14日電）北捷圓山站今天有名男子突然情緒不穩，意圖闖入捷運站閘門內，其妻緊急向站務人員求助報警，警方到場後先安撫，但男子試圖拿取員警物品且衝向超商，員警管束後妻子陪同就醫。

台北市警察局中山分局下午3時許接獲110報案，稱台北捷運圓山站有民眾失控，轄下圓山派出所員警立即趕赴現場查處。

經到場了解，案發時一對夫妻行經圓山捷運站時，男子突然情緒不穩，且意圖闖入捷運站閘門內，其妻擔心發生意外，隨即向站務人員求助報警。

廣告 廣告

警方到場後立即安撫男子情緒，但男子仍情緒激動且試圖拿取員警物品，隨後又突然轉身衝向捷運站內超商。

為維護男子及鄰近民眾安全，警方果斷對其實施管束，隨後由其妻陪同前往就醫。

中山分局呼籲，民眾若於人潮聚集處，遇有民眾情緒不穩時，請務必保持冷靜，請求捷運站人員協助，並立即報警處理。（編輯：李錫璋）1150114