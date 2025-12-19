北捷地下街隨機傷人釀4死 蔣萬安：法務局協助究責還傷者、亡者公道

台北市長蔣萬安晚間視察北捷隨機傷人事件。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

台北捷運地下街晚間發生隨機傷人事件，台北市長蔣萬安晚間第二度受訪時表示，嫌犯在逮捕過程已畏罪跳樓死亡，但警察局仍會進行後續調查，台北市法務局也已經啟動各項後續法律作為，全力追究，要還給傷者跟亡者公道。

蔣萬安表示，今天的兇嫌是87年次正在通緝中的逃避兵役嫌犯，初步了解確實在中正區租屋，有擔任過保全，至於怎麼取得汽油彈原料，警察局仍正在積極偵辦中，詳細資料還在彙整。

至於嫌犯如何從台北車站逃竄到捷運中山站？蔣萬安說，從監視器畫面看，一開始確實在在北車M7出入口，接著往北到中山站外，準備汽油彈、煙霧彈，手持看似長刀的利器，相關細節警局還在了解，將徹夜清查。

蔣萬安表示，因應今天是故，晚間緊急召開跨局處會議，並即刻成立1219台北市緊急維安應變專案小組，由自己親自主持，跨局處隨時會整個方最新狀況跟資訊。

至於善後，蔣萬安指出，關於醫療救援部分，即刻給予全面救助，目前了解共3名到院前死亡患者、9名傷者，已啟動一案一社工、醫療綠色通道，給予受害者與家屬後續全面支援、協助。

此外，蔣萬安說，已要求警局即刻加強全市維安戒備與巡檢機制，加派警力提高包括台北各車站、捷運站、商圈、各類大型活動見警率，並提升各項巡邏，捷運站每日動員70名警力，也會向中央警政署請派85名維安警力。

蔣萬安也提到，稍早已到台大、馬偕、新光醫院慰問3名到院前死亡民眾的家屬，其中在台北車站M7因制止嫌犯，不幸遭攻擊、離開的男性傷者，妻子提到先生平常仗義直言、有正義感，後續捷運公司將給予慰問、協助。

此外，蔣萬安說，馬偕醫院護理長告知，在中山站外受傷2位傷者之1，因當時有1名女醫生即刻施以救助，讓1位傷者在後續搶救中能爭取更多黃金時間，北市府都非常感謝。

至於將登場的台北馬拉松維安，蔣萬安表示，接下來各項大型活動會全面提升警力，見警率跟戒備，警局會縝密周延規劃，高標準進行維安。

北市災防辦統計，截至晚間10時30分，因此此隨機傷人事件導致送醫（消防局119送9名、4名自行就醫）民眾有13名（8男5女），其中死亡4名（含兇嫌）、重傷1名、中傷1名、輕傷7名。

