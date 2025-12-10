北捷多位長者電扶梯跌一團！網怒拍攝者不救 真相超反轉

捷運亞東醫院站有一名女性旅客搭電扶梯時，疑似沒有踩穩踏階，重心不穩跌倒。（圖／Threads@dailyhsing授權提供）





今（10日）上午10點多，捷運亞東醫院站有一名女性旅客搭電扶梯時，疑似沒有踩穩踏階，重心不穩跌倒。但這起意外卻也讓網友歪樓，笑說台灣人科技冷漠。

捷運亞東醫院站的月台電扶梯發生意外事故，電扶梯的旅客摔下來擠成一團，當時電扶梯還在持續往上升，狀況相當危險。據了解，今（10日）上午的意外是源自於一名旅客在搭乘電扶梯時沒有站穩，導致整個人重心不穩往後摔，一共有7名乘客跟著一起跌倒，幸好有其他旅客協助按下緊急按鈕，站長也立刻上前幫忙，才沒有造成更大的影響，7位乘客均無大礙，後續也有進行相關的醫療處理，經檢驗，電扶梯無異常，恢復正常運作。

不過這起意外卻讓網友歪樓，有人看到一位男性拿著手機拍照還在笑，讓其他人神回復「很好笑嗎？不幫忙是怎樣」，其他人看完之後秒了解，紛紛加入戰場「傷害性不大，侮辱性極強」、「笑就算了，他還拍照想發文」、「台灣人好冷漠」、「科技冷漠」，而仔細一看，這位拿著手機拍照的男性，其實是廣告看板。

