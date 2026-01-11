北捷多元支付 議員憂衝擊悠遊卡

台北捷運新式閘門開通多元支付方式，民眾可透過手機QR乘車碼掃碼、感應信用卡付費搭車，啟用首周乘車碼雖僅有1.05％乘客使用，不過，北市議員詹為元仍憂心，多元支付可能在未來恐衝擊悠遊卡公司票卡支付收入，呼籲悠遊卡公司須應變可能衝擊。悠遊卡公司回應，將持續強化悠遊卡及悠遊付多元應用與服務整合，持續深化通勤族在交通與消費場域的優惠方案，提升使用黏著度，並提供消費者更好的使用體驗。

北捷自3日起開放乘車碼扣款搭車，根據北捷公司統計，啟用首周平均運量約211萬人次，其中約2.2萬人次使用乘車碼，約僅占1.05％，但詹為元憂心未來若民眾改變乘車付費習慣後，可能衝擊悠遊卡公司票卡及聯名信用卡金流清分費等收入。

詹為元表示，因為多元支付如乘車碼可維持原有常客優惠，Apple Pay雖尚未納入常客優惠，但民眾可享信用卡公司提供回饋，雙軌優惠制度勢必讓民眾在支付選擇出現新偏好，未來支付行為可能出現大幅變化，這樣的趨勢對悠遊卡公司造成的衝擊恐怕遠比想像更大。

他指出，先前曾提醒悠遊卡公司，閘門更新後導入Apple Pay將直接動搖悠遊卡最核心客群，當時悠遊卡公司聲稱仍具常客優惠與票卡販售收入，市場不致有明顯影響，但如今與Apple合作將交通卡導入Apple Pay未果，另一方面，北捷又與銀行積極推動Apple Pay綁信用卡與多元支付，民眾使用習慣正快速向新支付方式靠攏，未來悠遊卡在交通支付體系角色勢必被弱化。

詹為元強調，悠遊卡公司3大收入來源之一就是信用卡清分費，若民眾大量改以Apple Pay綁信用或多元支付搭車，悠遊卡公司未來收入結構將受極大壓力，他呼籲市府不能被動等待，悠遊卡公司也必須全面檢討，不能僅反覆強調有票卡銷售或月票族群，若悠遊卡公司仍停留在過去的框架不改變，未來一定會成為問題。

悠遊卡公司回應，面對多元支付開放，將持續強化悠遊卡及悠遊付多元應用與服務整合，提升悠遊卡與乘車碼於交通運輸的顧客體驗，並強加與行動裝置運用服務，也會持續深化通勤族在交通與消費場域優惠以提升黏著度。