北捷大升級！明年起可用手機嗶進站，「這群人」不包含在內

台北通勤族幾乎每天都會搭捷運，北捷明年起將迎來重大改變，民眾可透過手機QR Code、信用卡感應等多元方式進出閘門，告別傳統悠遊卡依賴。這項重大變革涵蓋117座車站的閘門設備升級，預計將為每日數百萬通勤人次帶來更便利的乘車體驗。

北捷明年１月開放QR Code乘車

台北捷運近日宣布，經過２年時間完成全面閘門設備硬體更新，預計在10月底完成軟硬體整合後，明年１月正式啟用QR Code乘車功能。

未來搭北捷可用電子支付

新式閘門系統將支援市面上常見之TWQR、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、台新 Pay、玉山 Wallet、全支付、全盈+PAY、LINE Pay等電子支付工具。民眾只需在進站前開啟手機應用程式，出示付款QR Code即可順利通關，大幅簡化乘車流程。

北捷閘門支援手機NFC感應

此外，系統也整合NFC感應技術，讓使用者可透過Google Pay、Samsung Pay及Apple Pay等數位錢包服務，直接以手機感應完成支付。

明年７月可用信用卡搭北捷

台北捷運進一步透露，信用卡感應及Apple Pay「黑屏過閘」ECP功能預計明年７月全面上線。屆時民眾可直接使用信用卡或在手機螢幕關閉狀態下，透過Apple Pay完成閘門感應，進一步提升通行效率，正式宣告「悠遊卡時代」的轉型。

悠遊卡公司積極應對挑戰

面對數位支付衝擊，台北市議員簡舒培指出，此舉可能對悠遊卡公司的實體卡片出卡率和整體營運造成影響。對此，悠遊卡公司總經理陳國君回應，公司已在數位支付領域深耕多年，成功與Samsung Wallet、Garmin、小米手環等品牌合作推出穿戴式悠遊卡，並持續開發悠遊付App內的「嗶乘車」與「乘車碼」功能，以維持市場競爭優勢。

TPASS通勤月票整合仍待協調

值得注意的是，北部地區使用量龐大的TPASS通勤月票（平均每日80萬次使用）目前尚未與新式閘門系統完成整合。若TPASS無法順利綁定至手機或電子支付平台，使用者仍需依賴實體卡片搭乘。台北捷運表示，由於TPASS涉及台北、新北、基隆、桃園及國道客運等跨區域服務整合，系統複雜度較高，需要與交通部、各業者及地方政府進行更深入的協商討論，才能找出最適合的解決方案。

▲明年起可用街口支付、LINE Pay搭台北捷運。（圖片來源：台北捷運）

北捷

網址：https://www.metro.taipei/News_Content.aspx

