北捷大安森林公園站男廁起火 不排除人為縱火追查中

〔記者陸運鋒／新北報導〕台北捷運大安森林公園站出口旁男廁，今天上午11時許傳出火警，消防局獲報出動多名警消趕赴救援，抵達現場時，火勢已由站務人員撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，至於起火原因仍尚待調查，而警方已調閱監視影像，過濾可疑人士進入，不排除有人為縱火可能。

台北市消防局表示，今早11時53分許獲報，捷運大安森林公園站發生火警，立即出動各式消防車7輛、救護車1輛及消防人員19人趕赴現場搶救，抵達時，發現為地下1樓出口旁男廁燒雜物，已由捷運站務人員使用滅火器噴灑，火勢於中午12時2分撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺，幸無人員受困傷亡。

廣告 廣告

轄區大安警分局表示，現場不排除有人為縱火的可能，嫌犯疑似將男廁門關閉後，在裡面點火燒雜物後離去，正積極擴大調閱監視影像，過濾可疑人士進出，並鎖定特定對象查緝中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

又是捷運中山站！大批警力緊急動員 全因他胸前插著1把水果刀

