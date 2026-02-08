北捷大安森林公園站.善導寺站竄火 警逮連續縱火犯

台北市 / 綜合報導

北捷善導寺站在中午近2點左右，獲報男廁發生火警，捷運站人員到場後發現廁所遭燃燒稻草，自行將火勢撲滅，但其實早在中午將近12點左右，北捷大安森林公園站的男廁也發生類似火警，警方循線追查，在現場發現縱火犯留下的請願書，積極調閱相關監視器畫面，最後在林森 南路 與仁愛路口，將他逮捕歸案。據了解，曾姓縱火犯是神岡土地自救會的會長，對台中的土地重劃事宜有所不滿，但多次陳情未果，才會選擇來到台北犯案，希望能吸引外界關注。

廣告 廣告

火災警報響徹捷運站內，民眾你看我我看你，還搞不清楚發生什麼事，拍帶封鎖畫面，地板上還殘留不少白色粉末，大批警力隨後趕到，立即拉起封鎖線，因為這不是意外，而是有人刻意縱火，消防車開到捷運站，消防車十萬火急趕抵現場，沒想到才過快兩小時，善導寺站也驚傳火警，大批消防人員將廁所團團包圍。

男廁內同樣竄出火勢，警方追查竟是嫌犯對捷運站連環縱火，廁所內滿地稻草，還有燒灼過的焦黑痕跡，馬桶更是破裂毀損，警方不敢大意一路追查，即使經過變裝，還是被眼尖員警一眼認出，隨即被帶回派出所，而嫌犯竟是，神岡土地自救會的曾姓會長，在縱火現場，留下給台中市府的請願書，重提抗議主張。

曾姓嫌犯，早上8點59分，先從豐原搭火車到台北，11點46分，再接著搭捷運到大安森林公園站縱火，12點07分，犯案完畢搭乘公車到台北車站，下車後再步行到西門換裝，2點整裝完畢就再度搭乘捷運，到善導寺站二度縱火，不過10分鐘後，就在林森 南 路與仁愛路口遭到逮捕。

中正一分局長陳瑞基說：「初步了解他的整個犯案動機是為了台中某個重劃區，重劃的一個變更的事宜，那多次陳情沒有達到回應，所以這一次選擇離開台中到台北犯案。」在台中陳情未果，跑到台北縱火傳達訴求，希望能得到外界關注，不過這樣的行為，嚴重威脅到他人的生命安全，不只被移送法辦，恐怕也已經讓自己的訴求失焦。

原始連結







更多華視新聞報導

北捷2站男廁疑遭縱火 北市：已逮嫌犯籲民安心

北捷兩站男廁疑陸續遭縱火 警循線逮捕涉案男子

北捷攻擊前張文已三度縱火 警未察覺20公升汽油桶？

