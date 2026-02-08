北捷大安森林公園、善導寺站男廁接連起火 72歲男涉縱火遭逮

今（8）日台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁連發生2起火警。

今（8）日台北捷運大安森林公園站及善導寺站男廁連發生2起火警，所幸火勢均迅速撲滅，未造成人員傷亡。警方循線追查後，已逮捕一名72歲曾姓男子到案，正釐清涉案動機。

為何起火？ 燃燒物為男廁雜物

上午11時53分，台北市消防局接獲通報，發現燃燒物為捷運大安森林公園站地下1樓、2號出口旁男廁內雜物。總共出動消防車7輛、救護車1輛及19人趕抵現場，燃燒面積約0.5平方公尺，火勢迅速受到控制，未波及其他設施，現場無人受傷。

廣告 廣告

約2小時後，下午近2時，捷運善導寺站男廁再度傳出火警。站務人員發現異狀後，立即使用滅火設備將火勢撲滅，消防人員隨後到場確認安全狀況。消防單位指出，該起火警同樣為男廁內雜物燃燒，未造成擴大燃燒或人員傷亡。

人為縱火？ 警逮捕疑涉案72歲男子

警方表示，兩起火警發生時間相近，起火地點皆為捷運站男廁，燃燒物品與型態高度相似，現場未發現電線走火或設備故障跡象，初步研判不排除人為縱火可能。警方調閱周邊監視器畫面，比對動線後，已將曾姓嫌犯逮捕帶回偵訊，全案仍待進一步調查。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

下車點設錯「將錯就錯」汽旅過夜！已婚校長激戰女職員 一句「濕整晚補一下」下場慘了

吊車大王「一天做3次」安頓4妻 自豪體力太強：甩一甩就懷孕

新北大道淹沒變河道！天橋施工不慎挖斷水管釀禍 警方緊急封路交管