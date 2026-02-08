北捷大安森林公園、善導寺站男廁連環起火 疑同一縱火犯仍在逃

北市捷運男廁連環起火，疑蓄意縱火犯在逃。（示意圖／報系資料照）

台北市大安區捷運大安森林公園站地下1樓2號出口旁男廁，8日中午11時53分突然傳出火警，火勢燃燒範圍約0.5平方公尺，所幸即時被發現並撲滅，未造成人員傷亡，警消接獲報案後，立即派遣7輛消防車、1輛救護車及19名人員前往現場處理。初步調查顯示，起火點位於男廁內的雜物，現場並無其他設備或結構受損。

然而，令人震驚的是，僅隔約2小時後，下午1時59分，捷運善導寺站男廁也發生類似火警，此次起火同樣位於男廁內的雜物燃燒，幸好站務人員發現異狀後立即撲滅火勢，避免火勢擴散造成重大傷害，這起事件出動消防車8輛、救護車1輛及28名人員進行處理。

廣告 廣告

警方表示，2起火警地點不同，但燃燒方式、起火物及時間間隔高度相似，初步研判為同1人蓄意縱火，且具連續性，警方目前已展開積極追查，正調閱周邊監視器及蒐證相關線索，力求盡快查明嫌犯身分並將其逮捕。至今，嫌犯仍在逃，提醒民眾注意捷運站安全，遇到火警應保持冷靜並立即通報站務或警消。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

《世紀血案》爭議延燒！林義雄長女林奐均重返聚光燈 金曲舞台見證生命重生

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

李千娜2度道歉「宣布退出櫻花季」！ 律師曝阻止《世紀血案》上映方法