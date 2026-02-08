北捷大安森林公園、善導寺站連發火警！男廁雜物燃燒 疑人為縱火

台北捷運2站接連傳出火警，地點都是男廁且都為雜物燃燒，警方懷疑人為縱火。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 台北捷運大安森林公園站男廁今日上午傳出火警，台北市消防局接獲民眾報案，站內男廁竄出黑煙，消防隊到場後立即佈水線射水搶救，火勢撲滅後未釀成人員傷亡，不料事隔不到3小時，善導寺站男廁也出現雜物起火燃燒，幸站務人員發現後自行撲滅，警方初步研判是人為蓄意縱火，警方正在進一步追查中。

台北市消防局指出，今日11時53分接獲民眾報案，台北捷運大安森林公園站B1樓站內男廁竄出陣陣黑煙，嚇得乘客紛紛逃出捷運站外，消防局出動消防車7輛、救護車1輛、人員19名前往滅火。

消防隊到場後立即佈水線射水搶救，火勢撲滅後初步檢視，現場為廁所內雜物起火燃燒，燃燒面積約0.5平方公尺，幸即時發現並撲滅火勢，未釀成人員傷亡。

大安森林公園站火警後約2小時，捷運善導寺站的男廁在1時59分起火，現場站務人員發現異狀，立即將火勢撲滅。警消初步檢視，起火原因同樣是雜物燃燒，懷疑是同一人蓄意連續縱火。稍早警方循線逮捕1名涉嫌縱火的7旬老翁，縱火原因仍待警方後續調查釐清。

