北捷大屠殺釀3死！犯嫌張文父母悲痛現身：2年沒聯絡

台北市昨（19日）驚傳恐怖攻擊， 27歲男子張文疑先在北市多處縱火，並先後在北捷台北車站、中山站丟煙霧彈，接著手持長刀一路隨機砍人，導致3人身亡、多人受傷，最終衝到頂樓疑畏罪墜樓身亡。案發後，大批警力迅速前往張家外圍戒備，並持搜索票入內蒐證、釐清張文背景與犯案動機，同時也帶張文父母北上製作筆錄；今（20日）凌晨準備返家時首度悲痛發聲，坦言已有2年沒和兒子聯絡，沒想到他竟做出這種離譜行徑。

張文墜樓後宣告不治。（圖／翻攝畫面）

據悉，張文墜樓後，北市警方先將張文父母帶回北上協助調查，並在今（20日）約凌晨零時離開，2人面對大批媒體詢問都不發一語，最後一路沉默到上車離開。據悉，張文父母透露，其實已2年多沒和兒子聯絡，兒子也很久沒回家、所以不清楚他的狀況，接到警方消息才得知兒子做出這種行徑；住在高雄的哥哥也透露，對弟弟近期狀況完全不知情，家屬對此事深感震驚。

張文父母坦言，和兒子已經2年沒聯絡。（圖／民視新聞）

另外，張文早在犯案還在逃逸時就被查出，今年7月因教召未到、涉犯《妨害兵役治罪條例》遭桃園地檢署通緝中，當時員警曾親自登門找人；因此案發後，桃園大批警力迅速前往老家戒備，等到張文父母回家才持搜索票入內搜索。北市刑大指出，由於張文長期未返家，老家內幾乎沒有生活痕跡，警方搜索後帶走他曾用過的手機、電腦及曾使用過的物品共3樣證物，以釐清其動機及背景。桃園老家鄰居也表示，已經許久沒看到張文。

警方前往張文老家搜索。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

