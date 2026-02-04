北捷大橋頭、三重國小站明進行無差別攻擊演練 周邊收細胞簡訊勿驚慌
台北市政府今天表示，明天（5日）下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。
台北市政府今天發布新聞資料表示，明天下午1時30分至2時30分，將與新北市政府在捷運大橋頭站、三重國小站共同辦理第三階段「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。
北市府說明，這次演練將與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，以細胞簡訊發送避難疏散告警訊息，讓民眾熟悉並達到重大災害事件發生時即時避難宣導效果，民眾若收到細胞簡訊無須驚慌，
北市府表示，簡訊預計以中、英文標註為「演練」（Drill），內容顯示「於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀」，發送範圍包含捷運大橋頭站周邊500公尺。
台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，包含嫌犯在內共4人死亡。台北市長蔣萬安認為，此事件突顯提升全民防衛意識的重要性，要求辦理三階段危安演練。
責任主編：于維寧
其他人也在看
雙北民眾注意！明北捷這2站將演練 收到簡訊勿驚慌
雙北民眾注意！明北捷這2站將演練 收到簡訊勿驚慌
收到細胞簡訊別恐慌！捷運大橋頭、三重國小站 明13:30無差別攻擊演練
北捷台北車站、中山站一帶去年12月發生隨機砍人事件，為強化應變，台北市政府與新北市政府訂於明（5）日13時30分至14時30分，於捷運新蘆線大橋頭站及三重國小站，共同辦理跨域高強度無差別攻擊危安實兵演練，屆時將就捷運新蘆線大橋頭站500公尺發送避難疏散告警細胞簡訊。
鍾欣凌「腰圍臀圍一樣大」 健檢中心拒收：喉嚨有一塊肉蓋住
鍾欣凌4日出席「台灣國際兒童影展」代言記者會，聊到身體狀況，她透露已經是三高高危險族群，「血糖有在控制有吃保養品，血糖血脂在邊緣，快要超標」，不過她依舊沒有想要減肥，也不戒不掉宵夜，目前體中大約落在95公斤左右，「腰圍臀圍一樣大」。
台北市房仲公會：屋主不讓利 恐面對更長盤整期
（中央社記者何秀玲台北4日電）台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，2025年全台房屋買賣移轉棟數年減25.5%，創史上最大修正幅度，不過台北市年減22.7%，小於全台平均，但當前市場成交動能受限，因屋主仍抱持高點心態，他呼籲賣方應適度調整價格，以免面對更長盤整期。
中國文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊
國共兩黨智庫論壇在北京舉行，旅遊議題為焦點之一。中國文旅部今天（4日）發布，大陸方面將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。不過，一年前，文旅部也曾發布將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊的消息，但兩岸觀光旅遊「小兩會」始終未能就此協商。陸委會表示，上海居民必須先到福建，再搭「小三通」客船前往金門、馬祖，會有多少來客尚待觀察，希望對岸不要只說不做。
官員拒答沒罰則 李貞秀嗆修法 劉世芳：密等以上文件不提供
民眾黨「陸配」立委李貞秀已經宣誓就職，先前傳出有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立法院可以不必回答其質詢及索取資料。李貞秀4日表示，官員拒絕備詢，似乎沒有罰則，「這是不是該修法推動一下？」但內政部長劉世芳直接表態，已規範密等以上文件，都不能提供給李貞秀。
為什麼飛機窗戶都是圓弧狀？桃機揭原因：和飛安有關
很多人搭飛機時喜歡坐靠窗座位，以欣賞高空風景，但你知道為什麼飛機窗戶都是圓弧狀的嗎？桃園國際機場分享，其實飛機的窗戶形狀，和飛行的安全性也有關係。
政府強硬出手！劉世芳宣布「內政部未來不提供李貞秀調閱機密文件」
中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中國國籍，她表示自己想放棄，但不被中國公安局受理。資深媒體人黃暐瀚訪問內政部長劉世芳，聊到李貞秀的國籍議題，黃暐瀚指出，李貞秀的放棄動作「不明確」；而劉世芳也決定，內政部未來在立法院面對李貞秀，將不提供機密以上文件調閱。
爆逾10人不適！宏匯Bellini餐廳驚爆疑似食物中毒 業者聲明急清場
事件起因於一名婦人於社群平台Threads發文指出，其一家四口於1月29日晚間至宏匯店用餐後，除3個月大的嬰兒外，其餘三人皆陸續出現發燒、畏寒、腹痛與嘔吐等急性腸胃炎症狀。3歲女兒更因高燒導致熱痙攣，目前仍住院觀察，醫師初步研判可能感染沙門氏菌。貼文曝光後引起網友共...
吳敦生前爆「5000萬包養賈靜雯！」親上節目對決：我麻煩大了
台灣著名電影戲劇製作人吳敦，於昨（3日）上午安詳離世，享壽77歲，而他生前視為「乾女兒」的女星賈靜雯也相當錯愕，直呼：「一切太突然！」也讓兩人的關係再次成為話題。事實上，吳敦當年曾傳聞出價5000萬包養賈靜雯，轟動一時。
信驊創9790元新天價明挑戰萬元大關 10檔千金股創高
（中央社記者張建中台北3日電）股王信驊股價今天再創9790元新天價，上漲750元，朝向1萬元大關邁進，並帶動高價股走高。今天盤中共有10檔千金股創下歷史新高價，有9檔創收盤新高；聯亞、致茂和雙鴻重登1000元大關之上，台股現32千金榮景。
蕭旭岑：「鄭習會」等高層互動 在兩黨建立互信下水到渠成
國民黨副主席蕭旭岑率團赴中國大陸出席國共兩黨智庫交流論壇，針對國共兩黨未來是否會有更高層級的「鄭習會」等互動，蕭旭岑今天（4日）表示，在兩黨建立起互信與溝通平台之下，會水到渠成；兩岸要能春暖花開，重啟溝通平台，國民黨未來會努力為台灣民眾發聲、謀福利，讓更多台灣產業與民眾受惠。
彰化縣議會邀前國民黨主席洪秀柱分享公共事務經驗
為深化公共事務參與、培養關心地方治理與民主發展的人才，彰化縣議會辦理「議政沙龍」系列活動，邀請對公共事務或有意擔任民選公職的民眾報名參與，並由議會邀請具豐富經驗的政治前輩進行經驗分享與交流。三日晚間在議會禮堂議政沙龍活動，特別邀請前中國國民黨主席、現任中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱與會演講，議會亦擴大邀請縣內百餘位地方仕紳、民意代表與青年世代共同參與，現場互動熱絡。謝典霖議長表示，議政沙龍自辦理以來，持續邀請不同領域與背景的前輩人士，透過座談與分享方式，傳遞公共事務實務經驗，期盼協助有志投入公共服務或選舉的年輕世代，能在參與公共事務的道路上少走彎路，建立穩健且務實的基礎。本次活動看到許多新面孔，亦有世代接棒、持續關心地方發展的情形，象徵公共參與精神的延續。洪秀柱主席表 ...
移居火星近未來1／《火星女王》林廷憶、菅田將暉譜遠距戀 NHK慶開播百年刻劃近未來
NHK為慶祝開播百年，以「宇宙與未來」為題推出特別劇《火星女王》，描繪人類移居火星40年後的生活。劇組攜手科學團隊打造近未來世界，制定火星生活守則，並集結林廷憶、菅田將暉、沈恩敬等跨國演員，挑戰多語言拍攝環境，將日劇製作推向全新層次。
大S子女缺席紀念雕像揭幕！回北京和汪小菲一家團聚 背後原因曝光
近日，大S逝世滿1週年，家屬為她打造紀念雕像，揭幕儀式卻未見她的兩個孩子現身，引起關注。據悉，她的女兒小玥兒、兒子箖箖早在1月剛放寒假時就飛往北京，與父親汪小菲及奶奶張蘭團聚。
中國將恢復上海居民到金馬觀光 陳雪生回應
[NOWnews今日新聞]中國文旅部今（4）日發布最新旅遊措施，宣布將於近期正式恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，連江立委陳雪生對此回應，對此樂觀其成，兩岸如果能藉由觀光，雙方多作交流，總是好事，有交流總...
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」
即時中心／高睿鴻報導前（2024）年競選立委連任失敗後，前綠委高嘉瑜歷經短暫沉潛，今年打算捲土重來、爭取民進黨提名選北市港湖區議員，並於今（4）早正式登記。不過，一向與她關係良好、同黨的資深立委王世堅聽聞消息時，直言「非常驚訝」；他直言說，像高這樣才貌雙全的條件，其實參選台北市長才有道理。王世堅也承諾，自己會去勸勸她，既然打算要選，以其知名度而言，若能競選市長，將有望打出一場不一樣的選戰。王世堅早上受訪時，聽聞高嘉瑜前往黨部登記參選議員，直呼相當意外，並接著說：「她大概是要來登記選市長的吧？怎麼會回鍋選議員，這倒是蠻讓人意外的啦！」。他續指，以高嘉瑜的學經歷、以及政治上的資歷，都非常適合參選台北市長；雖然自己之前也曾推薦過行政院副院長鄭麗君、黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄等人，但還有另一個人選，那就是高嘉瑜。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）至於為何推薦她？王世堅回應說，「以她過去在台北市議會的表現，無論是問政、地方服務，都做得非常好；市政經驗、嫻熟程度沒話說，堪稱學養俱佳」。因此他也強調，如果高嘉瑜決定登記選市長，「那我就一定會去陪她」。王世堅認為，高嘉瑜若參選市長，將能打出一場很不一樣的選戰，因為她過去選議員或立委時，選法就有別於一般傳統；「她就像一隻快樂的小鳥，到處快樂飛翔、開心唱歌覓食，她就是這樣」，他說。因此王世堅表示，這樣的選法，很有機會打破傳統窠臼、殺出一條嶄新的路，「所以我一直認為，她應該是來登記參選市長，這樣才對吧！」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）另一方面，王世堅今天也帶領北市議員擬參選者呂瀅瀅、賴俊翰等人，共同登記參選。後兩者早已被外界視為「堅系子弟兵」，王本人也笑著回應說：「我們民進黨總算有個新的、最小的派系，堅系！」。他接著表示，長年以來，「堅系」一直都只有王世堅一個人，但如今面臨議員初選，自己就打算帶領好朋友、甚至相隔兩代的年輕新進，一起來參選議員，這是很難得的政治聚會。不過，王世堅接著話鋒一轉，澄清說，他與呂瀅瀅、賴俊翰其實不是真的派系，而是長年以來，會一起討論政治事務，所以「走得比較近」。而剛好這次初選相當激烈、而他們隸屬的選區，選情也相當艱困，所以自己就來幫點小忙。王世堅表示，自己期盼能用這樣的方式，趕快讓他們的知名度迅速打開，因為初選是採計全民調，知名度非常重要。原文出處：快新聞／不挺高嘉瑜選議員？王世堅直呼非常驚訝：我會勸她改選「這職位」 更多民視新聞報導中部民眾注意！虎航「台中-沖繩」新航線3月底開通 機票最低價1599起最新／黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走獨家／賴清德、吳思瑤得力助手出線 李俊俋入民進黨中央接「2黨職」
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊