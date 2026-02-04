北捷大橋頭、三重國小站明進行無差別攻擊演習 周邊收細胞簡訊勿驚慌

台北市政府今天表示，明天（5日）下午1時30分將在捷運大橋頭站及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練，屆時將針對大橋頭站周邊500公尺，發送細胞簡訊顯示「發生重大治安案件」，若民眾收到簡訊不須驚慌。

台北市政府4日表示，5日下午1時30分將在捷運大橋頭站（圖）及三重國小站進行無差別攻擊實兵演練。（圖取自台北捷運 Metro Taipei Facebook）

台北市政府今天發布新聞資料表示，明天下午1時30分至2時30分，將與新北市政府在捷運大橋頭站、三重國小站共同辦理第三階段「高強度無差別攻擊危安實兵演練」。

北市府說明，這次演練將與日前在捷運市政府站及台北車站的實兵演練一樣，以細胞簡訊發送避難疏散告警訊息，讓民眾熟悉並達到重大災害事件發生時即時避難宣導效果，民眾若收到細胞簡訊無須驚慌，

北市府表示，簡訊預計以中、英文標註為「演練」（Drill），內容顯示「於捷運大橋頭站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀」，發送範圍包含捷運大橋頭站周邊500公尺。

台北市去年12月19日發生隨機攻擊事件，包含嫌犯在內共4人死亡。台北市長蔣萬安認為，此事件凸顯提升全民防衛意識的重要性，要求辦理三階段危安演練。