北捷大直站內酒醉男吼叫遭壓制 北市警帶回依社維法送辦

一名約50歲陳姓男子與老闆在電話中爭吵，因酒醉今天下午在北捷大直站內吼叫，捷運站長制止後仍情緒激動，最終被站務人員及保全等人壓制。警方獲報到場後，把陳男帶回偵詢，將依違反社維法送辦。

台北市警察局中山分局今天發布新聞資料表示，大直派出所下午3時左右接獲110報案，台北捷運大直站內有一名男子情緒激動，在捷運站1號出口巡守警力獲報立即趕赴現場。

警方說，員警到場發現一名男子被站務人員及保全壓制，把約50歲陳姓男子帶回派出所偵訊。陳男在警詢時供稱，因工作問題與老闆在電話發生爭吵，事後與兒子步行至北捷大直站準備搭車返家。

警方指出，陳姓男子疑因酒後情緒不穩，忽然在捷運站內大吼大叫，捷運站長見狀上前攔阻進站，但陳男情緒仍激動，站長隨即噴灑辣椒水，保全持鋼叉、盾牌控制陳男，將依違反社會秩序維護法第72條規定公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止把陳男送辦。

警方表示，捷運站長在控制陳姓男子的過程時右手無名指稍微擦傷，並無其他人員受傷。此案在捷運站長、保全及時使用辣椒水及鋼叉初步制服滋事男子，警方獲報也火速趕赴現場接續處置，顯見捷運維安演練效果良好，有效保護民眾安全。

中山分局呼籲，民眾遇類似案件應保持冷靜，通報捷運站人員請求協助，並立即報警。

