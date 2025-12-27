北捷大直站失控大吼 父在兒面前遭鋼叉、盾牌壓制

北捷文湖線示意圖。北捷提供



約50歲陳姓男子今天（12/27）帶著兒子在北捷文湖線大直站準備搭車回家，由於剛因工作問題和老闆在電話中吵架，加上酒後情緒高漲，竟在站內情緒失控咆哮，廖姓站長上前溝通，陳男激烈反抗，站長立即噴灑辣椒水，保全也持鋼叉上前壓制，陳男最後被警方帶回，依《社維法》移送法辦。

台北市警局中山分局表示，事發在今天下午3時46分，警方獲報稱大直捷運站內有男子情緒失控，正在捷運站1號出口巡守的警力立刻趕往現場。陳姓工人疑似因為工作糾紛，在電話中與老闆大吵，隨後帶兒子進站準備返家，趁著酒意在站內不斷咆哮。

警方指出，廖姓站長考量近期公共場所安全情勢敏感，為維護站內秩序，立即上前阻止陳男進站，但陳男在興頭上，持續激動，站長隨即噴灑辣椒水，保全持鋼叉、盾牌將陳男團團包圍，控制現場；過程中站長右手無名指受到輕微擦傷，並未波及其他乘客或站務人員。

陳男被警方帶回派出所，雖然表示後悔，但仍被依《社會秩序維護法》第72款第1條，認定他在公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧不聽禁止，依法送辦。

中山分局指出，此案中捷運站長及保全即時使用辣椒水及鋼叉等裝備制伏滋事者，警方獲報也火速趕到現場處置，顯見平時維安演練效果良好；警方也呼籲，民眾遇到類似情況應保持冷靜，立即撥打110或通報站務人員，切勿圍觀或自行處理。

