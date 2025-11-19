北捷大站天花板髒到發霉！王欣儀怒轟：清潔下修、稽核失蹤

台北捷運忠孝復興站天花板長期積灰、泛黑甚至疑似發霉，遭批拿獎有名符其實？ 圖：王欣儀辦公室提供

[Newtalk新聞] 台北捷運板南線多座大站天花板長期積灰、泛黑甚至疑似發霉，國民黨台北市議員王欣儀17日於交通部門質詢時直指，北捷維運品質嚴重失守，轉乘大站如忠孝復興、忠孝新生天花板與通風口「髒到嚇人」，質疑北捷獲頒「2025台灣永續行動獎」究竟是否名符其實，甚至連最基本的環境維護都做不好。

王欣儀揭露，近月來多名民眾陳情並提供站內照片，她實際勘查後發現，通風口大面積泛黑、灰塵厚到結塊，天花板布滿污漬，燈具金屬框也覆蓋灰塵，完全與北捷宣稱的定期清潔品質不符。根據北捷資料，天花板與通風口屬委外清潔，原合約為每月一次，今年4月竟下修為每兩月一次，維護標準卻仍要求「擦拭後表面潔淨無灰塵」，但現場早已面目全非。

更令她震驚的是，北捷承認相關清潔「不涉行車管制」，因此沒有工單、不需拍照存證，驗收竟只靠紙本表單。王欣儀怒批，在完全沒有清潔前後影像佐證的情況下，北捷究竟如何確認廠商履約？驗收形同虛設，甚至還照付費用，是否存在外界擔憂的弊端疑慮？

此外，部分高處需搭鷹架的「年度清潔」項目也被她踢爆早已逾期。北捷稱一年清一次，但忠孝復興站、忠孝新生站都是去年10月清潔，今年卻要拖到11月25、26日才施作，中間超過一年未清。她痛批，兩站年進出人次高達3500萬與2700萬，北捷卻放任髒污累積，「完全沒有掌握清潔節奏」。

王欣儀強調，天花板與通風口長期髒污不只影響觀感，更涉及空調效能下降、能耗增加、粉塵與霉菌危害乘客健康，甚至在電線短路時提高助燃風險，危險遠比民眾想像嚴重。

北捷總經理黃清信回應，日常清潔沒有圖利問題，但年度清潔確實有落差，部分材質因老舊與易生鏽導致看起來仍髒，將研議改善。不過王欣儀不滿，認為北捷僅以「沒有圖利」簡單帶過，顯示根本沒把問題當一回事。

她要求北捷全面盤點全線站體天花板與通風口狀況，優先改善高人流大站，並提出具體改善時程；更要求強化外包廠商履約稽核、提高現場查驗比例、強制拍攝清潔前後照片，避免清潔作業繼續流於形式。

