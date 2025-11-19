北捷天花板黑到嚇人！通風口灰塵結塊 民眾直呼：這真的有清？

台北捷運忠孝新生站天花板出現明顯黑色污漬。（王欣儀辦公室提供）

台北捷運今年9月才剛拿下「2025亞太暨台灣永續行動獎」一銀一銅，但多座大站卻被民眾拍到天花板發黑、通風口灰塵厚到結塊，與北捷強調的整潔形象形成巨大落差。議員王欣儀於質詢時直指，部分站體的環境髒到令人震驚，質疑北捷的永續獲獎是否名符其實。

北捷資料顯示，天花板與通風口由外包廠商負責，原本每月清潔一次，今年4月卻調整為每2個月1次。但在忠孝新生、忠孝復興兩站，民眾近月陸續拍到通風口大片泛黑、灰塵厚厚堆積，甚至疑似發霉，燈具金屬框架也覆蓋灰白粉塵，完全看不出經過定期維護的痕跡。

定期清潔真的有做嗎？

王欣儀更痛批，北捷竟承認例行清潔作業不需拍照、沒有工單，驗收僅靠紙本表單，等同無法證明廠商是否真正執行。她質疑這樣的管理方式形同虛設，不但無從掌握品質，更恐埋下漏洞。

年度清潔延宕一年多？問題比表面更嚴重

需要搭鷹架的年度清潔應1年1次，但忠孝復興與忠孝新生上次清潔是去年的10月，今年卻要到11月下旬才再進行，時間已超過1年。她強調，兩站每年進出人次分別超過3,500萬與2,700萬，卻讓天花板髒污長期累積，不僅觀感不佳，更可能導致空調效能下降、能耗提高，甚至在電線短路時助燃，對乘客健康與安全都構成風險。

北捷回應，部分材質老舊、易沾灰而顯得髒污，但承諾11月底將進行年度清潔，並改善維護流程；未來將把天花板與通風口的區域性清潔納入拍照存證。至於需搭鷹架的高處設備，仍會維持年度施作。

不過議員仍認為北捷未正面檢討問題根源，要求全面盤點全線站體清潔狀況，特別是高人流的大站，並提高外包廠商查驗比例，避免清潔作業再度流於形式。

