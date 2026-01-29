北捷套票跨界聯名101 台中展紀念球挺中華隊

各城市積極推動春季觀光，2026年啟動精彩的活動。台北捷運首度攜手國際地標發行「台北101觀景台×台北捷運一日暢遊套票」，串聯城市景點動線。陽明山花季將於2月5日揭幕，以自然、人文與永續打造春日山林風景。隨著2026世界棒球經典賽(WBC)即將開打，台中市府透過紀念裝置展出與賽事直播，號召全台球迷一同為中華隊應援。

日前，美國攀岩家霍諾德「徒手獨攀」(Free Solo)508公尺高的台北101，讓全球再次看見台灣。台北捷運趁勢跨界與台北101合作，開賣「台北101觀景台×台北捷運一日暢遊套票」，每套售價990元，內含台北101觀景台門票與專屬設計悠遊卡。悠遊卡除了有台北捷運一日票功能外，另內含150元儲值金，可搭乘捷運、公車、客運及火車，也可用於小額支付，「一卡三用」讓旅客輕鬆暢遊台北。

套票悠遊卡以捷運列車與路線意象為設計核心，結合台北101建築輪廓，展現城市向上發展與持續前進的動能。旅客可透過北北基好玩卡Taipei FunPASS官網及KLOOK線上平台購買。抵達台北後，持電子憑證至捷運台北車站或台北101/世貿站兌換實體票卡；搭乘郵輪抵達基隆港的國際旅客，也可至基隆港務大樓的雄獅旅遊門市兌換。

台北近郊的春季盛事同樣吸睛。2026陽明山花季於2月5日登場至3月15日，以自然、人文與永續為主軸，園區內櫻花、杜鵑、水仙等花卉依序綻放，搭配地形景觀營造層次豐富的春日花海。今(2026)年邀請裝置藝術家林靖格以竹編工藝創作2件戶外裝置，作品自然融入花鐘廣場周邊景觀，讓民眾在賞花之餘，感受藝術與自然共構的空間氛圍。

花季期間還規畫「陽明山低碳後花園特展」，透過大型延伸式插畫與互動探索設計，呈現陽明山的地景、人文與永續理念。並安排清山淨水行動與「湖山光影 X 學校表演活動」，成為結合生活、藝術與公共參與的山林盛會。

萬眾矚目的2026世界棒球經典賽預賽，於3月5日至10日在東京巨蛋舉行。台中市府提前暖身，將具歷史意義的「2023 WBC巨型棒球紀念裝置藝術」移展至市府願景館展出。台中市運動局指出，該紀念球為全球唯一留存的WBC官方裝置，象徵台中承辦國際頂級賽事的榮耀。並於3月5日至8日在市府前廣場設置1,300吋巨幕直播賽事，邀集球迷齊聚應援。

