北捷女乘客疑不滿被踩 車廂亮刀遭捷警逮捕送辦

（中央社記者劉建邦台北23日電）北捷列車昨晚發生衝突，1名女乘客與男乘客爭吵時涉嫌拿出水果刀，列車停靠西門站後遭捷警當場逮捕。女子供稱不滿被踩到腳，警方將依恐嚇罪嫌偵辦，北捷也將對女子開罰。

民眾在網路社群平台發布影片，表示一對男女在車廂內爭吵，女子隨即亮刀逼近男子，並稱讚警察超有效率趕到，於西門站將女子帶下車。

台北市警察局捷運警察隊今天透過新聞資料說明，22日深夜11時許，接獲通報西門站有民眾持刀，正在西門站執行守望勤務的捷警立即到場處理，發現是1名女乘客與1名男乘客爆發衝突。

警方初步了解，60餘歲女乘客自稱在車廂內被50餘歲男乘客踩到腳，雙方起口角，女子從隨身包拿出水果刀企圖傷人，現場無人受傷。

捷警表示，女子後續交由轄區分局偵辦，朝恐嚇罪嫌方向偵辦，且捷運公司將依大眾捷運法規定裁處。

捷警表示，搭捷運勿帶各類刀械，旅客在月台或列車發現任何不法狀況，可立即按月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請站務人員、司機員協助轉報，或自行撥110報案，警方獲報後迅速派員到場，維捷運乘客安全。（編輯：蕭博文）1141123