北捷女乘客車上咆哮 乘客恐慌閃避

〔記者董冠怡／台北報導〕咆哮聲傳遍車廂！台北市一名女子疑似精神狀況不穩，昨天在捷運東門站列車上連續怒吼「啊～啊～」，引起其他乘客側目、恐慌與走避，站務人員和捷警到場安撫，並陪同至劍潭站下車離去。

捷警隊表示，13日下午5點50分獲報，有旅客在捷運東門站列車上咆哮，即刻趕赴現場，該名女子疑似精神狀況不穩，出現咆哮行為，現場無人受傷，經站務人員及捷警到場協助，該女情緒穩定後，由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。

根據社群平台上的影像顯示，由於女子情緒激動，數度在車廂內怒吼尖叫，一旁乘客受到驚嚇，趕緊遠離走避，後於保全環抱壓制下，返回座位區，但仍忿忿不平、唸唸有詞，幸未有進一步舉動。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，也可撥打110報案，接獲報案後會立即趕赴到場，維護乘車安全。

