北捷女乘客「車廂亮刀」！距離阿伯脖子僅3公分 同車乘客嚇壞

（記者洪承恩／綜合報導）台北捷運昨深夜發生驚險情況，一名女性乘客疑似因不滿被踩到腳，與男乘客爆發口角後竟亮出水果刀，刀尖一度逼近對方脖子，嚇得車廂乘客紛紛閃避。列車抵達西門站後，捷警火速上車將人帶走，所幸沒有人受傷，女子後續將依恐嚇罪偵辦，北捷也表示會開罰。

事件發生在22日晚間，約60多歲的女乘客與一名50多歲男子因踩腳問題發生爭執。根據現場民眾拍下的影片，口角發生後，女子突然從包包掏出一把水果刀，情緒激動地逼近男乘客，引起周遭民眾驚呼並急忙後退。目擊者形容，刀尖距離男子脖子一度只有幾公分，現場氣氛繃到最高點。

廣告 廣告

圖／女乘客突然在捷運車廂內亮刀，恐怖的一幕嚇壞周圍的乘客。（翻攝Threads）

影片曝光後引發網友熱議，許多人直呼「超可怕」、「最近捷運事件也太多」，也有網友質疑是否應加強針對高風險乘客的管理措施。不少人也表示看到刀被亮出那瞬間，「真的以為下一秒要出事」。

圖／女乘客突然在捷運車廂內亮刀，恐怖的一幕嚇壞周圍的乘客。（翻攝Threads）

警方指出，捷運警察當時正在西門站執行勤務，接獲通報後立即上車處理，成功控制女子並將雙方帶離車廂。現場查扣水果刀一把，無人受傷。後續女子已移交轄區萬華分局，依恐嚇罪方向偵辦。

北捷補充，依《大眾捷運法》第50條之1相關規定，攜帶刀械上車將依法開罰。捷運警察隊也提醒乘客，如在月台或車廂內遇到不法情況，可立刻按下紅色緊急通話鈕或直接撥打110，警方會在最短時間內介入，確保乘客安全。

更多引新聞報導

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

姨丈偷吃未滿14歲外甥女！他竟互稱「老公老婆」下場曝光

