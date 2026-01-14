北捷女子失控咆哮 乘客驚嚇遠離！車廂內遭壓制帶離

北捷一名女子失控咆哮，遭保全環抱壓制回座位。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 自去年底爆發北捷隨機砍人案，搭乘大眾運輸的民眾都繃緊神經，昨日傍晚5點50分北捷車廂內，一名女子疑似精神不穩大聲咆哮，導致其他乘客恐慌走避，站務人員和捷警到場安撫，現場無人受傷。

捷運警察隊指出，昨日下午獲報，一名女遊客在捷運東門站列車上咆哮，疑似精神狀況不穩才會在車廂內怒吼，經站務人員及捷警到場協助，該女情緒穩定後，由捷警陪同搭乘至劍潭站後離去。

根據民眾錄下的畫面，該女子數度在車廂內怒吼尖叫，旁邊乘客紛紛驚慌遠離，隨後女子在保全環抱壓制回到座位，不過情緒仍異常激動，嘴裡唸唸有詞稱「剛笑我的人道歉」，目擊乘客指出，女子還一度點燃打火機，行徑相當怪異。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運時如發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全，或撥打110報案電話，捷警接獲報案後會立即趕赴到場，以維捷運乘車安全。

