北捷婦疑不滿遭踩腳 車廂內亮刀被警送辦

警察緊急抵達，帶離白髮乘客。但她做了什麼，驚動警方到場？

時間倒回幾分鐘前，涉案女乘客搭車，與人在列車起爭執，但吵著吵著，她突然從包包裡亮出一把水果刀。

台北市捷運警察隊第四分隊長王碧泉表示，「捷警現場查扣水果刀1把，後續由萬華分局依恐嚇罪嫌偵辦。」

驚魂就在北捷西門站，22日晚上11時許，58歲婦人搭乘板南線，供稱不滿在車上被男子踩到腳，有了口角衝突，更越吵越兇，一時的情緒激動才會亮刀。

非此案乘客李女士說道，「會先遠離那個地方，因為我怕他可能也會對我做出一些行動。」

廣告 廣告

非此案乘客林女士則說：「去過大陸，他們會先通過有點像是X光那樣，可是我們台灣沒有。」

今（2025）年9月才有人在中和新蘆線，因為勸阻外籍旅客在車廂內喝飲料，被比不雅手勢，氣得亮出美工刀；去年的捷運新埔站更曾發生持刀傷人事件，這類狀況不時出現，該怎麼提升乘車安全？

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞認為，「我們在捷運遇到這種事情，其實非常、非常、非常少見的，不需要為了這麼少見的事情，都要先過安檢，那我們在車廂內的影像的辨識，其實可以做一些比較異常行為的偵測。」

北捷公司有明訂，刀具等尖銳物品必須經妥善包裝才能搭車，各站的出入口及列車上也都再次告示提醒，好好收納、切勿露出刀刃，如今再有亮刀事件，涉案婦人牽涉刑事責任外，也先被北捷公司開罰1萬元。