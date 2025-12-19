北捷嫌張文奪3命 中捷英雄「長髮哥」淚：悲傷到不行

台北捷運19日爆發震驚全台的連續攻擊事件，中捷長髮哥也發聲。（圖／左threads網友@asd891031授權提供、右東森新聞）





台北捷運19日爆發震驚全台的連續攻擊事件奪走3條無辜性命，去年5月台中捷運爆隨機砍人案中，與凶嫌搏鬥的27歲許姓長髮男子也發聲「悲傷到不行」。

凶嫌張文19日17時30分，頭戴防毒面具、穿著整齊裝備，持利刃和一箱煙霧彈，到捷運北車站沿路丟擲，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，犯案完後又跑到中山站，先是在路中央往車群中繼續丟煙霧彈，再趁民眾被煙霧吸引注意時，將刀藏在腿部後方，走向誠品門口的人群揮砍，逃進百貨後自高樓墜落身亡，截至19日22時30分，包含他自己在內一共造成4死9傷。

對此，曾在2024年5月「台中捷運爆隨機砍人案」中，與凶嫌搏鬥的27歲許姓長髮男子在Threads上發文，表示「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」，網友見了也紛紛安慰「這次任務不是你的，放下吧」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

