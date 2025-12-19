北捷嫌張文父母現身不發一語 喪命騎士姊姊：不會原諒

張文父母北上赴警局製作筆錄，現身時不發一語。（圖／東森新聞）





台北捷運19日爆發震驚全台的連續攻擊事件，凶嫌張文連跑2站奪走3條人命後墜樓身亡，父母北上赴警局製作筆錄，現身時不發一語，其中一名死者蕭姓騎士的姊姊也到場，對於家人的離去慟喊「不會原諒」。

凶嫌張文19日17時30分，頭戴防毒面具、穿著整齊裝備，持利刃和一箱煙霧彈，到捷運北車站沿路丟擲，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，犯案完後又跑到中山站，先是在路中央往車群中繼續丟煙霧彈，再趁民眾被煙霧吸引注意時，將刀藏在腿部後方，走向誠品門口的人群揮砍，逃進百貨後自高樓墜落身亡，截至19日22時30分，包含他自己在內一共造成4死9傷。

張文父母接獲消息後，北上前往台北中山一分局製作筆錄，現身時不發一語。其中一名死者蕭姓騎士的姊姊也現身，痛批「他（張文）殺了我弟弟，不會原諒」。

死者蕭姓騎士姊姊。（圖／翻攝畫面）

據了解張文為桃園人，退伍後曾任保全，今年一月搬至北市中山區租房，犯案後警方到租屋處搜索，查出自製汽油彈，而張文之所以被通緝，國防部表示「是因為搬家教召令收不到，沒去報到才被發布妨害兵役通緝」。

對此，有知情人士進一步透露，張文先前為空軍志願役，當時在台北空軍無線電中隊服役，因酒駕不適服退伍，會被通緝確實是因為教召沒到被通緝，楊梅老家鄰居也表示，當時張文被通緝時警察有來找人，但當時看不出他有什麼異常，確切犯案動機仍在調查中。

