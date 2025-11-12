北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴

今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，遭對方腳踹倒的畫面在網路上瘋傳，警方事後調查發現，北捷白髮婦還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。



73歲曾姓婦人於今年9月搭乘捷運時，為搶優先席，竟拿手中的袋子兩度揮打坐在優先席上的Fumi阿姨，起初Fumi阿姨忍讓，而後終忍無可忍，一腳將對方踹倒在對面座位，該畫面曝光後引發熱議。



圖片來源：Threads

該事件的曝光，也讓曾婦的爭議行徑再度被起底，她不僅在捷運上多次強搶優先席，甚至孕婦也曾與她發生衝突，連中研院也有多人曾遭她騷擾、搶拿茶點，此外還有竊盜前科，惡行累累。



圖片來源：東森新聞

但曾婦的惡行不止這些，原來早在2024年2月，她也曾因優先席問題再度動粗。當時她搭乘北捷中和新蘆線，因不滿一對父女坐在優先席未讓位，竟持雨傘敲打女童右腳，導致其小腿挫傷。事後該父報案提告，但曾婦始終拒不到案，因而遭警方通緝。地檢於今（10）日正式依「成年人故意對兒童傷害罪」及《兒童及少年福利與權益保障法》起訴她，並請法院從重量刑。

