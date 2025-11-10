北捷嬤慘了！拿雨傘打乘客幼女「黑歷史曝光」 才繳罰金換免關又被起訴

阿嬤用包包打人逼讓座，反遭對方一腳踹飛，事後因涉及竊盜罪未到案執行落網。讀者提供、翻攝自Threads



73歲曾姓老婦日前搭乘台北捷運時，因不滿年輕人不讓座，拿包包揮打對方，結果反遭一腳踹飛。事後影片在網路瘋傳，曾婦被起底根本是慣犯，還曾犯下多起竊盜遭通緝。檢方也查出，早在去年2月間，她就曾因不滿乘客帶著女兒坐在優先席上，竟拿雨傘把乘客幼女的右腳敲到瘀青。台北地檢署今（11/10）日依傷害罪及兒少法起訴北捷嬤，她才繳完罰金換免關，如今又要吃上官司。

今年9月底，曾婦手上拎著大包小包，搭乘北捷淡水信義線時，不滿一名年輕人坐在優先席上不讓座，便持手上包包揮打對方。只見這名年輕人淡定轉頭，禮貌詢問隔壁乘客「可以幫我拿一下嗎」，把手中「三宅一生」提袋交給旁人後，隨即起身一個大腳踹向曾婦，曾婦連人帶包飛到對面座位上，在場乘客全看傻眼。

北捷阿嬤先拿包包兩度重敲乘客膝蓋，最後遭踹飛。翻攝自記者爆料網

北捷日前發生優先席讓座衝突，曾婦持包揮打年輕人反遭踹飛。翻攝王至德臉書

事後影片在網路瘋傳，這名「北捷嬤」被起底早就是慣犯，有網友回憶「我懷孕8個月坐博愛座時，她曾拿雨傘敲我膝蓋，說自己行李太重」。警方也發現她涉及多起竊盜案，曾偷螃蟹夾稱要「研究科學」，遭判拘役55天，因未到案執行遭士林地檢署通緝，將她逮捕歸案。北捷嬤因先前已執行40日，最後繳了1萬5千元易科罰金換免關。

不過，過去犯行還是逃不過法眼。檢方查出，曾婦在去（2024）年2月間，搭乘北捷中和新蘆線到民權西路站時，見一名乘客帶著女兒坐在博愛座上不讓座，竟然拿雨傘敲打乘客幼女的右腳，導致該名幼女瘀傷。北檢認定，曾婦涉犯成年人故意對未成年人犯傷害罪嫌，今日依《刑法》、《兒童及少年福利與權益保障法》起訴。

