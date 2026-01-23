北捷宣導「進捷運勿使用行動電源充電」 若自燃失火將依法究辦求償
北捷指出，近期國內外都發生旅客搭乘捷運時行動電源自燃冒煙，北捷已於全線配置行動電源滅火緊急應變工具。同時也宣導，「進入捷運系統勿使用行動電源充電」，若因使用或保管不慎導致發生失火等公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。
北捷板南線列車1月16日晚間發生行動電源冒煙，導致車上約450名旅客須換乘；東京地鐵日比谷線21日上午也傳出列車車廂內行動電源起火，一度全線暫停行駛。北捷統計，自民國113年迄今，共發生5次行動電源自燃，其中有3件在列車裡面，2件發生在車站，所幸都未發生重大傷亡。
目前台灣軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為公共安全，北捷將正式宣導「進入捷運系統勿使用行動電源充電」，且應妥善保管。北捷指出，這次行動電源規範是「宣導」，尚未「禁用」，若是有乘客被抓到使用行充，將會委婉勸導並予以制止。
另外，應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，請勿帶進捷運系統。至於許多車站都有租借行動電源的服務，北捷也會加強宣導。北捷強調，若因使用或保管不慎導致發生失火等公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。
鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。北捷已於全線車站117個車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，便可進行緊急處置，並立刻通報110、119。
責任編輯／施佳宜
