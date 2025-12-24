北捷宣布張文禁令！無正當理由「戴面具、頭盔」一律拒載＋報警

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台北捷運台北車站、中山站一帶日前發生重大隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷，引發社會高度不安。為強化捷運系統安全並維護乘車秩序，台北捷運公司今

（24）

天宣布即日起調整乘車規範，針對可能引發危安疑慮的旅客裝扮，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送，將通報警方並記錄。

台北捷運台北車站、中山站一帶日前發生重大隨機攻擊事件。（圖／網友＠asd891031授權）

台北市19日發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文穿著戰術背心、頭戴防毒面具，在台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈並持刀隨機攻擊路人，隨後在誠品南西店一帶再度造成傷亡，最終墜樓身亡。事件過程震撼社會，也暴露公共運輸場域在安全管理上的風險。

對此，北捷已增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，明定旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝備，或穿著具恐攻、武裝態樣、足以引發危安疑慮的裝扮，經站務人員勸導仍未改善者，將一律拒絕運送。相關規定已納入旅客須知並於公司網站公告，即日起正式實施。

北捷進一步說明，對於不配合勸導的旅客，站務或列車人員可依規定會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或捷運系統區域；另若無正當理由攜帶防毒面具、空氣呼吸器等，也將通報警方並予以記錄。不過，基於尊重多元文化與個人裝扮自由，戲服、布偶裝、COSPLAY等服裝，原則上仍比照一般旅客進站與乘車規範辦理，不另設限制。



