北捷宣布搭車禁用行動電源！發生「１狀況」將依法求償，117站配置滅火設備

人手一支手機，行動電源已成為現代人外出必備的3C配件，然而近期國內外接連發生行動電源在大眾運輸工具上自燃冒煙的意外事件，引發民眾對公共安全的擔憂。為了防範類似事故再度發生，台北捷運公司23日宣布新規定，呼籲旅客進入捷運範圍內避免使用行動電源充電，同時在全線車站配置緊急滅火設備，以確保所有乘客的安全。

台北捷運行動電源新規定

台北捷運公司23日發布公告表示，考量近期發生多起行動電源意外事件，已在全線117個車站配置行動電源滅火緊急應變工具。捷運公司鄭重呼籲旅客，「進入捷運範圍內請勿使用行動電源，且應妥善保管」。若因使用或保管不當導致失火等危害公共安全的情形，將依法追究責任並進行求償。

廣告 廣告

板南線行動電源冒煙事件

1/16晚間，台北捷運板南線列車發生行動電源冒煙事件，現場旅客緊急使用滅火器處理，造成車廂內乘客恐慌。這起事件影響約450名旅客，必須下車改搭後續列車才能繼續行程。無獨有偶，日本東京地鐵日比谷線在1/21上午也發生行動電源起火意外，根據當地媒體報導，火焰竄升高度幾乎達到成人頭部位置，導致該路線一度全面停駛，所幸２起事件都沒有造成人員傷亡。

行動電源變形勿帶進捷運

台北捷運公司說明，雖然目前國內各軌道運輸系統都沒有禁止攜帶行動電源的規定，但基於公共安全考量，將正式發布公告，宣導乘客進入捷運系統時不要使用行動電源充電，同時建議民眾選購符合國家標準並通過檢驗的合格產品，如果發現行動電源出現變形或異常發熱的情況，請勿攜帶進入捷運系統。

行動電源冒煙起火怎麼辦

根據消防專業人員指導，鋰電池一旦發生熱失控現象，應將起火的行動電源完全浸入裝有冷水的水桶中，透過快速降溫來防止復燃。台北捷運已在全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水等應變工具，一旦發生行動電源自燃或冒煙狀況，站務人員將依照消防單位建議進行緊急處置，並立即通報110、119。

共同維護大眾運輸安全

台北捷運公司表示，行動電源自燃不僅影響列車行車安全，也會造成其他乘客驚慌失措。如果列車因此延誤，更會影響廣大通勤族的搭乘權益。呼籲所有旅客配合相關規範，隨時留意隨身電子產品的使用狀態，共同維護大眾運輸的安全環境，讓每位乘客都能安心搭乘捷運。

北捷1/24更新行動電源規定

消息一出，引發不少爭議，台北捷運公司24日再次說明，強調北捷23日的消息是為了維護公眾安全，希望旅客在捷運上盡可能不要使用行動電源，並無禁止使用，也不會勸阻或制止。造成大家的困擾，北捷謹表歉意！

▲台北捷運宣布站內勿用行動電源。（圖片來源：台北捷運公司官網）

台北捷運公司

網址：https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n

更多食尚玩家報導

680元招財豬寶盆免費送！３生肖馬年財運旺，沒上榜的靠超美「金豬」補財庫

漢他病毒症狀超像感冒！４族群要當心、嚴重恐身亡，教３招避免老鼠跑進家裡

不要亂插拔！使用USB隨身碟「４動作」其實超NG，做錯恐讓檔案消失或中毒

威力彩頭獎飆9.7億！４生肖財運爆棚最易中獎，按摩鼻頭吸引財神爺降臨



本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章