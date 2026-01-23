北捷宣布新公告「旅客進站勿用行動電源」 若出事將求償

北捷今（23日）宣布，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（freepik）





近期國內外頻傳行動電源在搭乘大眾交通工具時，突然發生自燃事件。對此，北捷今天（23日）宣布，進入捷運系統勿使用行動電源充電，並妥善包覆行動電源，並放置於視線可及範團；若發現行動電源有任何異狀，請保持鎮定，立即通知服務人員處理。若自燃等意外釀成列車停駛等情形，會依情況求償。

行動電源自然事件頻傳





北捷板南線列車日前發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引起旅客恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車。日本東京地鐵日比谷線21日上午，也傳出列車車廂內行動電源起火，媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，幸好無人傷亡。

北捷發出四點行動電源注意事項

北捷表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全將正式公告，進入捷運系統勿使用行動電源充電；且應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，並妥善包覆行動電源，並放置於視線可及範團；若發現行動電源有任何異狀，請保持鎮定，立即通知服務人員處理。



根據消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，快速降溫阻止復燃。臺北捷運已於全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，一旦有行動電源自燃、冒煙事件，即依消防單位建議進行緊急處置，並立刻通報110、119。

北捷呼籲，行動電源自燃除了影響行車安全，亦會造成其他旅客驚慌；若列車因此運行延誤，也影響大眾搭乘權益，請務必配合相關規範，隨時注意隨身電子產品狀態，共同維護大眾運輸安全。

北捷今宣布，進入捷運系統勿使用行動電源充電。（北捷提供）

